شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد الثقة فى جروس لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الثقة فى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حتى نهاية الموسم الحالى، وذلك حفاظا على استقرار الفريق على الصعيد الفنى لمواصلة المنافسة على مختلف البطولات.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" أن مرتضى منصور رئيس الزمالك حرص على إخطار جروس قبل معسكر الفريق المقام حاليا بالإسكندرية إن يدعمه هو وكامل جهازه المعاون لنهاية الموسم، ويطالبه فقط بمراعاة العدالة داخل الفريق ولكنه شدد على ثقته فى كافة أفراد جهاز جروس.

نجح السويسرى كريستيان جروس هذا الموسم فى قيادة الزمالك لتصدر الدورى برصيد 52 نقطة، وقاد الأبيض للصعود لدور المجموعات بالكونفدرالية بجانب دور ربع النهائى بالكأس، حيث يرتبط بمواجهة يوم الأربعاء المقبل مع المقاصة فى هذا الدور باستاد برج العرب فيما خرج الفريق تحت قيادته من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندرى.