اليوم الجديد
نشر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، بيانا عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتوضيح واقعة البصق تجاه جمهور الزمالك خلال استبداله في مباراة بترو إتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة بالكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة ١/١.
وقال كهربا في بيانه إنه لن يقف صامتا أمام تعرضه لألفاظ خارجة تجاه والدته خلال استبداله، موضحا أن من ردد السباب يعتبرهم مندسين موضحا:"جمهور الزمالك الحقيقي هيفضل فوق رأسي".
كان مجلس الزمالك قد أعلن إيقاف كهربا لأجل غير مسمى، مع تغريمه 300 ألف جنيه، وإحالته للتحقيق بسبب واقعة...
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يرد بقوة على المسيئين لوالدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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