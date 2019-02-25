محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأحدث الأخبار الرياضية التي حدثت يوم الأحد 24 فبراير 2018.
الأهلي يقلب الطاولة على الجونة في 8 دقائق ويزيح بيراميدز من وصافة الدوري
لاعبو بيراميدز يرتدون قمصانًا تحمل صورة تركي آل الشيخ قبل مواجهة المقاولون
بيراميدز يقتنص فوزًا ثمينًا أمام المقاولون العرب ويعود لوصافة الدوري
رسميًا.. المقاصة يطلب تأجيل مباراته مع الزمالك في الكأس
ضربة قوية للزمالك في مباراة بترو أتليتكو بأنجولا
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. الزمالك يوقف كهربا.. والأهلي يقلب الطاولة على الجونة في 8 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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