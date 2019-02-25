رياضة | ميسي يتربع علي عرش الهدافين في 2019 .. ورونالدو وصلاح خارج القائمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتربع علي عرش الهدافين في 2019 .. ورونالدو وصلاح خارج القائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتربع ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني على صدارة قائمة الهدافين منذ بداية عام 2019، وذلك بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك إشبيلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في الدوري الاسباني، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني برباعية مقابل هدفين.

ورفع ميسي رصيده إلى 12 هدفًا خلال عام 2019، حيث أحرز 10 أهداف في الدوري الإسباني، وهدفان في كأس الملك، بينما لم يهز شباك المرمى في مباراة ليون بدوري أبطال أوروبا، بينما سجل غريمه كريستيانو رونالدو 5 أهداف فقط ليخرج من قائمة الهدافين.

وإليكم ترتيب الهدافين خلال عام 2019 :

-ليونيل ميسي: 12 هدف

-كيليان مبابي: 11

-سيرجيو أجويرو: 10

-إدينسون كافاني: 9

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-دوفان زاباتا: 9

-كريم بنزيما: 8

-كريشتوف بيونتك: 7

-جورجي مولينا: 7

-فيدريكو تشيزا: 7

-يوسف النصيري: 7

-أنتوان جريزمان: 7

-جيمي ماتا: 7