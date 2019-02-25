رياضة | تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على طرده في مباراة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على طرده في مباراة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي على طرده في مباراة الجونة وطرد سعد سمير لاعب الفريق خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كنت أتمنى أن لا يتم طرد سعد سمير ولكن هذا ما حدث، لدينا عدد من اللاعبين بنفس المستوى في هذا المركز مثل ياسر ابراهيم وأحمد علاء ورامي ربيعة".

وتابع: "ساعات بندفع فاتورة مش بتاعتنا، لم يتم تحذيري من جانب حكم المباراة وفوجئت بالطرد المباشر، ما قلته ان قرار التسلل على رمضان صبحي غير صحيح فقط لاغير".

وأضاف "البعض انتقد الحكام في ارض الملعب ولم يتم طردهم وتواجدوا في المباراة التالية، لنرى ما سيحدث".

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وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأحمر عقب الفوز على الجونة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الجونة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار عبد الحفيظ بصرف مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بسبب الجهد الذي بذلوه طوال ال٩٠ دقيقة أمام الجونة، وعدم استسلامهم بعد استقبال شباكه للهدف الأول ونجاحهم في تحقيق فوز مهم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدر صاحب المركز الثاني.