رياضة | رئيس بايرن ميونيخ يحسم مصير الكولومبي "رودريجيز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بايرن ميونيخ يحسم مصير الكولومبي "رودريجيز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، مصير الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، بعد إنتهاء إعارته لصفوف الفريق البافاري الصيف المقبل.

وقال أولي هونيس في تصريحات صحفية: " خيار شراء خاميس رودريجيز مُتاح حتى منتصف شهر مايو وإذا إستخدمناه فسيبقى معنا اللاعب ولكن الأمر كله يعتمد على ما يقوله المدرب نيكو كوفاتش ، سواء يريده أو لا".

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رودريجيز يلعب ضمن صفوف بايرن ميونيخ معارًا، والنادي الألماني لديه خيار لجعل صفقته دائمة، لكن القرار النهائي سيكون على اللاعب، وهو لا يخفي حقيقة أنه لديه عاطفة كبيرة مع ريال مدريد، مع أنه من غير المحتمل أن يرفض فرصة العودة واللعب بانتظام.

بعد توقيع الاتحاد الدولي "فيفا" عقوبة على تشيلسي الإنجليزي بمنعه من إجراء أي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أصبحت فرص انضمام ايدين هازارد للريال صعبة، حيث لن يفرط البلوز في أي من نجومه، وذلك يزيد فرص رودريجيز في العودة للملكي.