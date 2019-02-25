اونلاين | لايف| أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري بث مباشر HD| يلا شوت | Abu Dhabi Sports

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يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة العودة مع فريق الاتحاد السكندري ضمن دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية اليوم الاثنين الموافق 25-2-2019 بعد أن فاز في لقاء الذهاب بالرياض.
مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال
وكان الزعيم قد استطاع الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود بثلاثية نظيفة ضمنت له مواجهة مريحة في مباراة العودة.
مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال
وتنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 7:00 مساءاً على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وسيُذاع اللقاء على مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية بتعليق علي سعيد الكعبي.
الأسطورة مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال، مبراة الهلال والاتحاد السكندري سوف تبدأ في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الرياض، وسوف تقام قرعة بين الفرق الأربعة التي تأهلت إلي دور قبل النهائي لمعرفة المواجهات، وكان قد تأهل المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي إلي الدور قبل النهائي فيما سيعرف الجميع اليوم الفريقين اللذان سيتأهلان ليكتمل فرق دور نصف النهائي.