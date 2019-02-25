اونلاين | لايف| أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري بث مباشر HD| يلا شوت | Abu Dhabi Sports

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف| أبوظبي الرياضية HD 1 .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري بث مباشر HD| يلا شوت | Abu Dhabi Sports والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة العودة مع فريق الاتحاد السكندري ضمن دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية اليوم الاثنين الموافق 25-2-2019 بعد أن فاز في لقاء الذهاب بالرياض.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وكان الزعيم قد استطاع الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود بثلاثية نظيفة ضمنت له مواجهة مريحة في مباراة العودة.

Advertisements

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وتنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 7:00 مساءاً على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وسيُذاع اللقاء على مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية بتعليق علي سعيد الكعبي.