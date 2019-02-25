اونلاين | (يلا شوت بلس) بث مباشر (الهلال والاتحاد السكندري) بث مباشر بث مباشر| أهم مباريات اليوم جوال مباشر بدون تقطيع yalla shoot

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يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر الأسطورة أبو ظبي الرياضية رابط تابع لايف livehd7، ويترقب مشاهدة أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري مباشر كورة لايف اونلاين الملايين من الجماهير السعودية والمصرية، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي فوز الهلال بثلا3ثية نظيفة ليضع قدماً في دور قبل النهائي من تلك البطولة، كما يعد الزعيم السعودي هو المرشح الأول للقب.

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الأسطورة مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال، مبراة الهلال والاتحاد السكندري سوف تبدأ في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الرياض، وسوف تقام قرعة بين الفرق الأربعة التي تأهلت إلي دور قبل النهائي لمعرفة المواجهات، وكان قد تأهل المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي إلي الدور قبل النهائي فيما سيعرف الجميع اليوم الفريقين اللذان سيتأهلان ليكتمل فرق دور نصف النهائي.

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التشكيلة المتوقعة لفريق الهلال هي: عبدالله المعيوف – محمد البريك – ميلوش ديجينك – ألبرتو بوتيا – ياسر الشهراني – محمد كنو – عبدالملك الخيبري – أندريه كاريلو – محمد الشلهوب– سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز.