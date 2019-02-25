اونلاين | (بث مباشر) مباراة الهلال والاتحاد| يلا شوت حصري | كل حصري | كورة لايف | اون لاين | كورة ستار | تابع الاسطورة لايف

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(بث مباشر) مباراة الهلال والاتحاد| يلا شوت حصري | كل حصري | كورة لايف | اون لاين | كورة ستار | تابع الاسطورة لايف

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة العودة مع فريق الاتحاد السكندري ضمن دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية اليوم الاثنين الموافق 25-2-2019 بعد أن فاز في لقاء الذهاب بالرياض.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وكان الزعيم قد استطاع الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود بثلاثية نظيفة ضمنت له مواجهة مريحة في مباراة العودة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وتنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 7:00 مساءاً على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وسيُذاع اللقاء على مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية بتعليق علي سعيد الكعبي.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بياناً عبر تغريدة قال فيها: قرر الجهاز الفني عدم مغادرة الثنائي علي البليهي والبيروفي أندريه كاريلو مع بعثة الفريق المغادرة إلى مصر، للقاء الاتحاد السكندري في البطولة العربية.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

أضاف البيان أن الإرهاق الذي أصاب البليهي وتعرض كاريلو للأنفلوانزا كانا سببين لقرار المدير الفني بعدم اصحطابهما رفقة بعثة الفريق، وأيضاً لم يشارك اللاعبان في آخر تدريب للفريق قبل السفر إلى مصر.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الزعيم الهلالي بـ 3 أهداف في اللقاء الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود يوم السبت الماضي وأحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين والبرازيلي كارلوس إدواردو هدف.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

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وبالعودة لأحداث المباراة فقد قدم الهلال أداءاً رائعاً في لقاء الذهاب واستحوذ على كامل مساحة الملعب وصنع فرصاً خطيرة، وخلال الربع ساعة الأولى سجل البرازيلي كارلوس إدواردو أول أهداف الهلال في الدقيقة 14، قبل أن يضيف المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و41 من زمن الشوط الأول.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر في كأس زايد للأبطال

من جانبه قال حلمي طولان، مدرب الاتحاد السكندري المصري، إن فريقه سيحاول رد اعتباره عندما يستضيف الهلال السعودي في إياب دور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب.

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الاسطورة مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري اليوم الاثنين Livehd7 بث مباشر البطولة العربية “كاس زايد” يلا شوت اونلاين تابع لايف بدون تقطيع، حيث يحل نادي الهلال زعيم الكرة السعودية ضيفاُ على الاتحاد السكندري المصري زعيم الثغر في مباراة إياب الدور ربع النهائي من البطولة العربية وسنوفر لكم من خلال موقع عرب فور نيوز رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر الأسطورة أبو ظبي الرياضية رابط تابع لايف livehd7، ويترقب مشاهدة أحداث مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري مباشر كورة لايف اونلاين الملايين من الجماهير السعودية والمصرية، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي فوز الهلال بثلا3ثية نظيفة ليضع قدماً في دور قبل النهائي من تلك البطولة، كما يعد الزعيم السعودي هو المرشح الأول للقب.

الأسطورة مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال، مبراة الهلال والاتحاد السكندري سوف تبدأ في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الرياض، وسوف تقام قرعة بين الفرق الأربعة التي تأهلت إلي دور قبل النهائي لمعرفة المواجهات، وكان قد تأهل المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي إلي الدور قبل النهائي فيما سيعرف الجميع اليوم الفريقين اللذان سيتأهلان ليكتمل فرق دور نصف النهائي.

مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري سوف نوفر لكم الرابط المباشر الخاص بها فور بدايتها مباشرة فكونوا متابعين معنا.

التشكيلة المتوقعة لفريق الهلال هي: عبدالله المعيوف – محمد البريك – ميلوش ديجينك – ألبرتو بوتيا – ياسر الشهراني – محمد كنو – عبدالملك الخيبري – أندريه كاريلو – محمد الشلهوب– سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز.