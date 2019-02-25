اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري اليوم كورة اون لاين| رابط ماتش الهلال والاتحاد يلا شوت

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الأسطورة مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال، مبراة الهلال والاتحاد السكندري سوف تبدأ في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت الرياض، وسوف تقام قرعة بين الفرق الأربعة التي تأهلت إلي دور قبل النهائي لمعرفة المواجهات، وكان قد تأهل المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي إلي الدور قبل النهائي فيما سيعرف الجميع اليوم الفريقين اللذان سيتأهلان ليكتمل فرق دور نصف النهائي.
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التشكيلة المتوقعة لفريق الهلال هي: عبدالله المعيوف – محمد البريك – ميلوش ديجينك – ألبرتو بوتيا – ياسر الشهراني – محمد كنو – عبدالملك الخيبري – أندريه كاريلو – محمد الشلهوب– سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز.