مندش أهلاوي في الموسم المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مشعل العتيبي _ جدة
تعاقدت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي، مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي سلطان مندش (24 عاما) في صفقة انتقال حر عقب دخول اللاعب فترة الـ 6 أشهر، والتي تخوله التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع لناديه.
وسيبدأ مندش مسيرته مع الأهلي بعد أن سبقها بمشوار طويل مع الند التقليدي الاتحاد، بداية من الموسم المقبل.
وانطلقت مسيرة مندش في الاتحاد حتى وصل إلى الفريق الأول ثم لعب لنجران عام 2015، ومنه إلى الفيصلي في 2017.
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