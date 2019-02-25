قناة برازيلية ترشح هدف إدواردو لجائزة بوشكاش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

رشحت قناة جلوبو الفضائية البرازيلية، هدف المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كارلوس إدواردو في مرمى الاتحاد السكندري ضمن ذهاب دور الثمانية لكأس زايد للأندية العربية، للمنافسة على جائزة بوشكاش لأجمل هدف.

Advertisements

كما استعرضت القناة، المسيرة الاحترافية للاعب والتي بدأت مع الفئات السنية في نادي ساو بينتو البرازيلي عام 2006 مرورا بناديي فلومينينسي وغريميو البرازيليين، وبورتو البرتغالي ونيس الفرنسي، وكذلك مع الهلال منذ 2015 وحتى 2019 الحالي.

وسلطت الضوء أيضا على حياة اللاعب في السعودية، والشعبية الجارفة التي يتمتع بها، مشيرة إلى أنه بسبب هذه الشعبية لا يستطيع النزول إلى الأسواق في كثير من الأوقات.

ولم يغفل التقرير البرازيلي عمل قراءة سريعة لعدد المتابعين والمعجبين في صفحة إدواردو اليومية على موقع التواصل الاجتماعي، انستقرام.