المؤمن مصاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد، المصري مؤمن زكريا مصاب أم غير مصاب؟ إن كان مصابا فما حقيقة إصابته، وإن لم يكن مصابا فما الذي يدعو إدارة النادي لتأكيد أنه مصاب؟



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