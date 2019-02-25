هانى أبو ريدة :ودية المنتخب أمام نيجيريا 26 مارس ولا نية لإلغاءها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني ابوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن ودية منتخب مصر أمام نيجيريا ستقام في موعدها يوم 26 مارس من الشهر المقبل ولا نية لالغاءها.
كانت أنباء قد ترددت عن إلغاء ودية منتخب مصر أمام نيجيريا لعدم استقرار الأوضاع في نيجيريا الي جانب ضيق الوقت بين مباراة النيجر المقرر لها 22 أو 23 مارس .
أكد أبوريدة لليوم السابع أن مباراة نيجيريا فرصة جيدة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لتجربة بعض الوجوه الجديدة من اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين .
واستقر الجهاز الفني للمنتخب على استبعاد بعض اللاعبين الأساسيين من مباراتي النيجر ونيجيريا علي رأسهم محمد صلاح المحترف في ليفربول الانجليزي ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد المحمدي لإراحتهم من ضغط المباريات.
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