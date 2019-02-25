محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم الأحد 24 فبراير 2018.
جروس: أثق في اللاعبين.. لازلنا نملك الأمل للصعود
دياز: عبد الله السعيد يمكنه اللعب في أي دوري خارجي
الحرب الكلامية مستمرة..تركي آل الشيخ يرد على عضو مجلس إدارة الأهلي
مدرب يونايتد: صلاح لم يظهر.. ولا أتذكر أي فرصة لليفربول
كلوب: لا أعلم سبب مستوى صلاح أمام يونايتد.. ولكنني هنا لأساعد اللاعبين
عبد الحفيظ: أنتظر معاملتي مثل أحمد حسن.. ويتحدثون عن العدالة في قنوات "متأجرة"
يوسف: العودة بعد التأخر نقطة إيجابية يجب البناء عليها
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأحد.. أبو تريكة يصف صلاح بالأسطورة.. وتركي آل الشيخ يرد على عضو مجلس إدارة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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