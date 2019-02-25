رياضة | مدرب الجونة: تراجع اللاعبين أمام الأهلي "غير مبرر".. وأنجويم أصيب بكسر في الجمجمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الجونة: تراجع اللاعبين أمام الأهلي "غير مبرر".. وأنجويم أصيب بكسر في الجمجمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمادة صدقي، مدرب الجونة أن وضع الفريق صعب في جدول الدوري المصري.

وقال صدقي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أشكر اللاعبين على الأداء أمام الأهلي رغم غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين نفذوا التعليمات بشكل صحيح".

وأضاف: "كان هناك دافع قوي للأهلي، وتراجع اللاعبين الغير مبرر من اللاعبين أدى للخسارة".

وأردف: "نملك 27 لاعبا وبدلائنا على مستوى عال، لكني بفضل تثبيت التشكيل والتغييرات تكون محدودة".

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وعن إصابة جوناثان أنجويم: "اصيب بكسر في الجمجمة وانتقل بسيارة إسعاف للقاهرة، ويحتاج لتدخل جراحي عاجل".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأحمر عقب الفوز على الجونة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الجونة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار عبد الحفيظ بصرف مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بسبب الجهد الذي بذلوه طوال ال٩٠ دقيقة أمام الجونة، وعدم استسلامهم بعد استقبال شباكه للهدف الأول ونجاحهم في تحقيق فوز مهم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدر صاحب المركز الثاني.