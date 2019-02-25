رياضة | كريستوف بياتيك يتفوق على ميسي ومحمد صلاح ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستوف بياتيك يتفوق على ميسي ومحمد صلاح ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل البولندي كريستوف بياتيك مهاجم إي إس ميلان الإيطالي، هوايته في تسجيل الأهداف والتفوق على مهاجمي العالم.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، إن بياتيك يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، حال استبعاد الأهداف التي سجلت من ركلات الجزاء، بالدوري الإيطالي.

وأحرز بياتيك 18 هدفًا بالكالتشيو مستفيدا من ركلتي جزاء، مقابل 19 لرونالدو، الذي استفاد من 5 ركلات جزاء.

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أما على مستوى كل البطولات، فإن بياتيك أحرز 26 هدفًا، بينما سجل الدون 21 هدفًا فقط حتى الآن (باحتساب ركلات الجزاء).

ويحتل بياتيك المرتبة الثانية على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، من حيث معدل تسجيل الأهداف، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويتفوق بياتيك على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل 27 هدفًا في 31 مباراة بمعدل 0.87 هدف في المباراة، بينما يصل معدل المهاجم البولندي إلى 0.96 هدف في المباراة، متفوقا على نجوم آخرين مثل محمد صلاح جناح ليفربول، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.