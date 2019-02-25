رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي ضد الوصل في كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي ضد الوصل في كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الأهلي السعودي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد عبد الشافي ضد نظيره فريق الوصل الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويسعى المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في تحقيق نتائج إيجابية، والفوز بلقب مع النادي السعودي، خلال الفترة المقبلة مع الفريق.

ويأتي التشكيل المتوقع للنادي الاهلي :-

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - باولو دياز - محمد آل فتيل - سعيد المولد.

خط الوسط : نوح الموسى - سلمان المؤشر - حسين المقهوي - نيكولا ستانسيو.

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خط الهجوم : دجانيني تفاريس - عمر السومة.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لنادي الوصل :-

حراسة المرمى : حميد عبد الله.

خط الدفاع : عبد الله صالح - وحيد إسماعيل - عبد الله جاسم - سالم العزيزي.

خط الوسط : خميس إسماعيل - علي سالمين - حميد عباس.

خط الهجوم : فينيسيوس - كايو كانيدو - فابيو دي ليما.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة النادي الأهلي السعودي، أمام منافسه فريق الوصل الإماراتي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.