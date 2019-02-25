رياضة | عاجل.. أول تعليق من محمود كهربا بعد إيقافه لأجل غير مسمى بالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من محمود كهربا بعد إيقافه لأجل غير مسمى بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على واقعة بصقه على جماهير نادي الزمالك في مباراة أمس أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بالكونفيدرالية.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " وبالوالدين إحسانًا، أحسن إلى أمي بعدم الوقوف ساكتًا أمام من يعتدي بلفظ خارج وإذا وقفت فكيف أكون محسنًا".

وأضاف: " فيا من ترددون السب، لستم مشجعي النادي العريق الزمالك، أنتم مندسون على مشجعي الكرة بشكل عام، وننتظر منكم الخروج غير آسفين عليكم، أما جمهور الزمالك فهو لا يعرف إلا المساندة بجانب ناديه العريق، فهو أهل الانتماء، وجمهور الزمالك الحقيقي سيظل فوق رأسي.

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وكان رئيس الزمالك قرر إيقاف كهربا لأجل غير مسمى بالإضافة إلى خصم 300 ألف جنيه بعد واقعة مباراة بترو أتليتكو.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع نظيره بيترو اتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم .