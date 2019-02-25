رياضة | باريس سان جيرمان يوجه صدمة قاتلة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوجه صدمة قاتلة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، محاولات ريال مدريد الإسباني التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يتعين على ريال مدريد أو أي ناد آخر في العالم الاتصال بنا للتحدث عن نيمار أو أي نجم آخر".

وأضاف: "ريال مدريد يعرف جيدًا أن نيمار ليس للبيع، وأنه لن يغادر سان جيرمان هذا الصيف".

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وواصل: "لدينا علاقة رائعة مع نيمار ووالده، وقد صنعت هذه العلاقة كي تستمر لفترة طويلة".

وتابع: "مبابي؟ هو بالفعل أسطورة في سان جيرمان، لأن ما فعله يعد استثنائيًا في سن الـ20، بعد أن فاز بالمونديال وأصبح أحد أفضل 5 لاعبين في العالم برفقة نيمار".

وأتم: "علاقتنا أيضًا مع مبابي ستستمر لفترة طويلة، بسبب وجود قدر كبير من الاحترام المتبادل".