رياضة | بعد هاتريك إشبيلية.. ميسي يتصدر قائمة هدافي 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هاتريك إشبيلية.. ميسي يتصدر قائمة هدافي 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هاتريك بشباك إشبيلية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر ميسي قائمة الهدافين في عام 2019، ورفع الأرجنتيني رصيده إلى 12 هدفا، حيث أحرز 10 أهداف في الليجا الإسبانية، وهدفين في كأس ملك إسبانيا.

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ويحتل مبابي المركز الثاني برصيد 11 هدفا، متفوقا على سيرجيو اجويرو بهدف وحيد، وأحرز كريم بنزيما 8 أهداف في عام 2019.

وسجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 أهداف فقط في عام 2019، وتراجع مستوى اللاعب في المباريات الأخيرة مع اليوفي، خاصة في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من أتليتكو مدريد.