كهربا: "مندسون شتموني بأمي".. والجمهور الحقيقي فوق رأسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر محمود كهربا لاعب نادي الزمالك توضيحًا لواقعة البصق تجاه جمهور نادي الزمالك، بعد استبداله في مباراة إتليتكو الأنجولي أمس الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح كهربا أنه تعرض للاعتداء بألفاظ خارجة تجاه والدته ممن وصفهم بـ "المندسين"، قائلًا:" لستم من مشجعي النادي العريق".

وأضاف: "جمهور الزمالك الحقيقي لا يعرف إلا المساندة بجانب ناديه العريق، وجمهور الزمالك الحقيقي هيفضل فوق راسي".

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وتعادل نادي الزمالك مع إتليتكو الأنجولي إيجابيًا بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة بالكونفدرالية.

وأعلن مجلس الزمالك إيقاف كهربا لأجل غير مسمى، مع تغريمه 300 ألف جنيه، وإحالته للتحقيق بسبب واقعة التطاول على جمهور الفريق.​