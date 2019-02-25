اونلاين | كورة شوت لايف.. الاتحاد السكندري والهلال بث مباشر || Al Hilal vs Al Ettehad match live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة شوت لايف.. الاتحاد السكندري والهلال بث مباشر || Al Hilal vs Al Ettehad match live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي الاتحاد السكندري اختبار صعب أمام الهلال السعودي، مساء اليوم الإثنين والموافق 25/2/2019 ويأتي ذلك في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره الهلال السعودي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقرر الكرواتي زوران ماميتش استبعاد الثنائي؛ علي آل بليهي مدافع الفريق والبيروفي أندريه كاريلو من قائمة الهلال السعودي التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري.

ويذكر فأن مباراة الذهاب بين الهلال السعودي والاتحاد السكندري في البطولة العربية قد حسمها الزعيم بثلاثية نظيفة سجلها؛ كارلوس إدواردو "هدف" وبافيتيمبي جوميز "هدفين".

- التشكيل المتوقع لنادي الهلال:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

Advertisements

خط الدفاع: ياسر الشهراني - جحفلي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك

خط الوسط: ناصر الدوسري - محمد كنو - هتان باهبري - كارلوس إدواردو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز - سالم الدوسري

- التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمد ناصف - محمود رزق - محمد بازوكا - السيد سالم

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا - نور السيد - ديديه كوريه

خط الهجوم: رزاق سيسيه - خالد قمر - عمار حمدي

وسيتم نقل مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة أبو ظبي الرياضية 2 H بصوت علي سعيد الكعبي وعصام عبده.