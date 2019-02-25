رياضة | كيفين دي بروين: أرغب في تحقيق الرباعية مع مان سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيفين دي بروين: أرغب في تحقيق الرباعية مع مان سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أحلامه المستقبلية مع فريقه والبطولات التي يرغب في تحقيقها.

وقال دي بروين في تصريحات لصحيفة "ميرور": "نحن نريد الفوز بكل شيء، نريد الفوز بالألقاب الأربعة، تقريبًا من المستحيل فعل ذلك، ولكن هذا هو هدفنا، وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".

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وأضاف دي بروين: "في الأوقات السيئة، أظهرنا أن عقلية هذا الفريق قوية كفاية من أجل العودة مرة أخرى.. الآن نحن في أهم وقت من الموسم، لذلك نحن سعداء للمنافسة على 4 بطولات".

وواصل: "نحن نحاول أن نكون بلا هوادة.. في المباريات التي فزنا بها 2-0 و3-0، كنا نريد تسجيل هدف أو اثنين أكثر.. نحن نريد أكبر عدد ممكن من الأهداف".

ويلتقي مانشستر سيتي تشيلسي، اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستقام على ملعب ويمبلي.