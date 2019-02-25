رياضة | جماهير برشلونة تستقبل أخبارا سارة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة تستقبل أخبارا سارة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي برشلونة الإسباني في تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة رغم أنه تعاقده مع البارسا سوف ينتهي في عام 2021.

واقترب نادي برشلونة الإسباني من تجديد عقد الأرجنتيني لمدة 3 مواسم مقبلة، أي أن ميسي سوف يلعب مع الفريق الكتالوني حتى عامه ال37.

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ونجح ميسي في تسجيل هاتريك في شباك فريق إشبيلية بالامس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الليجا.

ويحتل البارسا صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.