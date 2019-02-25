رياضة | كارفخال يعلق على ركلتي جزاء ريال مدريد في مباراة ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفخال يعلق على ركلتي جزاء ريال مدريد في مباراة ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ‏داني كارفاخال لاعب نادي ريال مدريد، إلى أن مباراة ليفانتي كانت صعبة، مؤكدا أن الفريق يأتي دائما إلى هذا الملعب ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال كارفخال في تصريحات صحفية: " هم يضغطون بقوة وكلفنا كثيرًا خلقهم للفرص في هذه المباراة، واللقاء كان يلعب في الحقيقة بوسط الميدان، ولكننا حاولنا أن نستغل هذه الفرص ونحن سعداء بالثلاث نقاط ".

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وأضاف عن رأيه في ركلتي الجزاء: "في الأولى لقد كنت بعيدًا لكنهم قالوا أن اللاعب وضع يده أمام وجهه ولمستها الكرة، لذلك أظن أنها ركلة جزاء صحيحة وإذا قال الـVAR أنها ركلة جزاء صحيحه إذن هي ركلة جزاء".

وتابع : "‏نحن في الحقيقة حاولنا أن نُقدم ما لدينا وسنذهب إلى ديارنا بهذه النقاط، وفي بعض الأحيان تكون القرارات صعبة وتكون بعض الأوقات في صالحك وأوقات اخرى لا".