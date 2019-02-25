رياضة | ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الكبرى هذا الموسم؟.. سجل كارثي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الكبرى هذا الموسم؟.. سجل كارثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل محمد صلاح في التسجيل بشباك مانشستر يونايتد مرة أخرى، حيث لم ينجح في هز شباك اليونايتد منذ قدومه إلى البريميرليج.

Advertisements

ويعد هذا الموسم كارثي بالنسبة للاعب المصري أمام الأندية الكبرى في جميع البطولات مع نادي ليفربول، حيث فشل في التسجيل أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا.

ولم يسجل ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة أيضا، وأمام "مانشستر سيتي - أرسنال - ايفرتون - توتنهام هوتسبير" في بطولة البريمرليج.

ولم ينجح أيضا صلاح في هز شباك نادي باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا في دوري أبطال أوروبا، وفي مباراة بايرن ميونيخ الألماني بدور ال16 من البطولة الأوروبية خلال مباراة الأنفيلد.