انت الان تتابع رئيس الزمالك لأبو ريدة: «أنا مالي بالأهلي وبيراميدز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بمساندة الزمالك في هذه المرحلة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بتأجيل مباراة مصر المقاصة، المقرر لها يوم الأربعاء القادم، بسبب ارتباط الفريق بالسفر لمواجهة بترو أتلتيكو يوم الأحد المقبل. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «موقف الزمالك سيء في بطولة الكونفدرالية ويجب تأجيل المباراة، ولا أعلم سر تصريحات عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات حول غضب الأهلي لو تم تأجيل المباراة».
وأوضح: «الأهلي هيزعل لو تأجلت مباراة الزمالك والمقاصة، طب ما يخلصوا موضوعهم مع بيراميدز وأنا مالي؟ إحنا لازم نكسب بترو أتلتيكو في أرضه، ولا إنتوا عايزين جمهور الزمالك ينزلكوا في الشوارع؟». وشدد موجهًا كلامه لهاني أبو ريدة رئيس الجبلاية: «هو شوبير ركبك ولا إيه، وعامر حسين يعاند الزمالك
وأوضح: «الأهلي هيزعل لو تأجلت مباراة الزمالك والمقاصة، طب ما يخلصوا موضوعهم مع بيراميدز وأنا مالي؟ إحنا لازم نكسب بترو أتلتيكو في أرضه، ولا إنتوا عايزين جمهور الزمالك ينزلكوا في الشوارع؟».
وشدد موجهًا كلامه لهاني أبو ريدة رئيس الجبلاية: «هو شوبير ركبك ولا إيه، وعامر حسين يعاند الزمالك ولا إيه».
وتعادل الزمالك أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى نقطتين وظل في المركز الرابع والأخير، بينما رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك لأبو ريدة: «أنا مالي بالأهلي وبيراميدز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.