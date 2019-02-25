شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم والراقي في مهمة عربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يخوض فريقا الهلال والأهلي لقاءي الإياب لدور الـ8 من بطولة زايد للأبطال للأندية العربية مساء اليوم (الإثنين)، إذ يلتقي فريق الهلال بنظيره الاتحاد السكندري عند الساعة الـ7 مساء على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، فيما يستضيف الأهلي فريق الوصل الإماراتي عند الساعة 8:45 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يدخل فريق الهلال لقاءه مع الاتحاد السكندري بعد تفوقه بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي. ويسعى الهلال لتأكيد تفوقه عندما يخوض مساء اليوم لقاء الإياب، فالفوز والتعادل بأي نتيجة يؤهلان الهلال للدور نصف النهائي، وكذلك خسارته بفارق هدفين أو أقل.

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فيما يخوض فريق الاتحاد السكندري اختبارا صعبا بعد خسارته في الذهاب بثلاثية نظيفة. ورغم ما يملكه الفريق من أسماء جيدة إلا أنه سيواجه صعوبة حقيقية في العودة لأجواء البطولة والمنافسة على اللقب، فمن خلال معطيات لقاء الذهاب والأسماء الموجودة في الفريقين فإن الهلال مرشح قوي لتحقيق انتصار جديد والتأهل لنصف النهائي.

بعد أن أنهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام الوصل مساء اليوم بفرص عدة للتأهل، فالفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي وكذلك التعادل بهدف لكل منهما جميعها تؤهل الأهلي للدور نصف النهائي، أما الخسارة أو التعادل بأكثر من نتيجة الذهاب فإن بطاقة التأهل ستذهب لمصلحة وصل الإمارات.

لذا فإن مهمة الأهلي ليست صعبة وفي الوقت ذاته لن تكون سهلة لصعوبة الخصم الذي استطاع أن يتفوق على فرق لا تقل قوة عن الأهلي، وإن كان فريق الوصل يتفوق في القوة الدفاعية واعتماده على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على الدفاع الأهلاوي في لقاء الذهاب، وإذا ما أراد الراقي التأهل فعليه إنهاء اللقاء مبكرا بتسجيل هدف أو أكثر في شوط اللقاء الأول.