شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية ميسي تنقذ برشلونة من فخ إشبيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وكالات)

أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة المتصدر من الخسارة أمام مضيفه إشبيلية، وذلك بعد أن سجل ثلاثية رائعة، هي الـ50 في مسيرته، وتمريرة حاسمة منحته فوزاً صعباً 4-2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأول (السبت) في المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعادل أفضل لاعب في العالم 5 مرات في مناسبتين بتسديدتين رائعتين، قبل حسمه المباراة بهدف ثالث مهاري وتمريرة حاسمة أبعدت برشلونة حامل اللقب بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الذي يستقبل فياريال الثامن عشر الأحد.

واصطدم برشلونة قبل رحلتيه إلى العاصمة لخوض مباراتي كلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، بتشكيلة قوية لإشبيلية، لكن الفريق الأندلسي تراجع إلى المركز الخامس بعد عجزه عن تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات.

وكان إشبيلية قد هزم برشلونة 2-صفر على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» في 23 يناير الماضي، وتحديدا في ذهاب ربع نهائي مسابقة الكأس، قبل أن يثأر برشلونة 6-1 إياباً في 30 منه، علما أن برشلونة فاز في ذهاب الدوري 4-2.

ويخوض برشلونة 3 مباريات خارج قواعده، ففضلاً عن لقاء إشبيلية، سيلعب مباراتي كلاسيكو على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة أمام ريال مدريد، الأولى الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا (تعادلا 1-1 ذهاباً)، والثانية السبت القادم في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري.

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وعانى برشلونة كثيراً في مبارياته الأخيرة، فسقط في فخ التعادل مرتين في الدوري قبل أن يتغلب بصعوبة على بلد الوليد 1-صفر في المرحلة الأخيرة، كما أنه سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليون الفرنسي سلباً في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي للإعلام بعد فوز فريقه، «هذا انتصار مهم من أجل الحفاظ على الفارق مع الخصوم. علينا أن نستمر في العمل. فقد كانت مباراة صعبة لكننا مسرورون بهذه النتيجة. كنا نعرف صعوبة المهمة في هذا الملعب وصعوبة إشبيلية».

وتابع: «كانت انطلاقتنا جيدة في بداية الموسم، لكن لم نقدم كل ما لدينا في الآونة الاخيرة. ونحاول استغلال كل الفرص لكن عندما تلعب بانسيابية تنجح بتسجيل الأهداف».

وعن الكلاسيكو المنتظر مع ريال مدريد، قال: «علينا أن فوز في الكأس من أجل التأهل إلى النهائي. كما علينا أن نفوز في الدوري وهي مباراة في غاية الأهمية».

بدوره، قال مدربه فالفيردي «حتى لو سيطرنا على الكرة بالقرب من منطقة إشبيلية فهذا قد يغشنا لأنهم قادرون على الانطلاق بسرعة على غرار الهدف الأول».