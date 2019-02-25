شكرا لقرائتكم خبر عن سوزا يطلب الرحيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أفادت تقارير صحفية برازيلية بأن لاعب خط وسط النادي الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا تلقى طلبا من إدارة نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، بتأييد من اللاعب، برغبة النادي البرازيلي في استعارته حتى نهاية الموسم الحالي، بعد أن قامت إدارة النادي الأهلي بتحويله لقائمة الاستثمار بسبب الإصابة التي لحقت به الشهر الماضي.

وأوضحت التقارير أن جوزيف، في طلبه للإدارة، ذكر بأن الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي والتي لن يعود على إثرها إلى الملاعب قبل نهاية شهر أبريل القادم، ستمنعه من استكمال موسمه الحالي مع الأهلي، وبالتالي فإن خروجه على سبيل الإعارة إلى فاسكو دي جاما سيمنحه فرصة اللعب بدلا من الانقطاع لأكثر من 5 أشهر حتى موعد انطلاقة الدوري الموسم القادم.

يذكر أن البرازيلي دي سوزا انضم للفريق الأهلاوي في الصيف الماضي قادما من نادي فناربخشة التركي بعقد لـ3 سنوات يمتد حتى 2021.