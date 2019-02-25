شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية توافق على استبدال زكريا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على استبدال لاعب نادي أحد، المصري مؤمن زكريا بلاعب أجنبي محترف بديل، بعد أن أوضحت الكشوفات الطبية إصابته في عضلات القدم. ونفى مصدر مطلع في نادي أحد ما أثير من شائعات عن تورطه في عملية نصب على لاعبين أجانب غير مسلمين بتنظيم رحلة عمرة.
وأشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن ميزانية نادي أحد للموسم الحالي لم تتجاوز 28 مليون ريال، وأن أعلى لاعب في القيمة كان المدافع الكاميروني تيكو الذي بلغت قيمة عقده 650 ألف دولار، وأن النادي تخلص من العقود العالية التي لا يمكن الالتزام بدفع مبالغها، ومنها قيمة عقد المهاجم أليكس القادم من نادي بيراميدز، الذي تم شراء عقده من نادي فاسكو ديغاما البرازيلي لمدة 3 سنوات، يتحصل بموجبه على 12 مليون ريال خلال مدة عقده، فيما تقدر بقية عقود اللاعبين المحترفين بـ300 ألف دولار لكل لاعب.
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