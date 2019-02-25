شكرا لقرائتكم خبر عن .. واللاعب يرد عبر "الخليج 365": خافوا الله وتحروا الدقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

نفى اللاعب المصري مؤمن زكريا ما أعلنته إدارة نادي أحد عن إصابته في عضلات القدم التي على إثرها طلب النادي استبداله بمحترف آخر. وقال في حديث خاص إلى "الخليج 365" بأن صحته جيدة، ولا يعاني من أي مرض خطير، كما أشيع أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبديا استغرابه الشديد من الحملة الإعلامية التي واجهها خلال الفترة الماضية «لا أساس لها، فأنا قبل أن أوقع مع نادي أحد كنت مشاركا مع الأهلي المصري في الدوري، ولعبت في الموسم الماضي مع الأهلي السعودي بصفة أساسية، وساهمت مع فريقي بتحقيق الانتصارات».

وأضاف: «إصابتي عبارة عن التهاب في العضلة الضامة، وكانت تستوجب وجودي في العيادة لمدة 10 أيام ضمن خطة العلاج التأهيلي فقط، وتم الانتهاء من البرنامج التأهيلي مساء (الجمعة) الماضي، وقد شاركت في تدريبات الفريق مساء أمس الأول»، مؤكدا أنه جاهز للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المتبقية له في الدوري.

واختتم تصريحه بقوله: «يجب على الجميع أن يخافوا الله من الشائعات التي تطلق علي بلا سبب، وأن يتحروا الدقة قبل الكتابة».