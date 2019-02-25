شكرا لقرائتكم خبر عن «درَّاج رابغ» يقطع 280 كلم للتوعية الرياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنهى فريق درَّاج رابغ يوم السبت الماضي مسيرته الأطول منذ تأسيسه عام 2016 مجتازاً 280 كلم، موزعة على 3 مراحل، الأولى بدأت (الخميس) من جوار المسجد النبوي الشريف لتنتهي في بلدة المسيجيد مجتازا 80 كلم، لتبدأ منها المرحلة الثانية منتهية في بلدة الرايس مجتازا 100 كلم، والمرحلة الثالثة انتهت في رابغ بمسافة 100 كلم.

«درَّاج رابغ» يصنف من الفرق التطوعية الهادفة التي تسعى لتثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية المداومة على ممارسة الرياضة من خلال رياضة ركوب الدراجات عبر تنظيم تمارين أسبوعية والمشاركة في الفعاليات، إضافة إلى دعم المهتمين برياضة الدراجات دعماً معرفياً وتقديم الاستشارات للمبتدئين واحتواء الشباب ليصرفوا أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة إعداداً لهم لخدمة العباد والبلاد.