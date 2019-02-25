شكرا لقرائتكم خبر عن «الداهية» في معقل النمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

كما انفردت "الخليج 365"، وقعت الإدارة الاتحادية مع المدرب التشيلي سييرا لقيادة الفريق الكروي فيما تبقى من الموسم الحالي. وتأتي عودة «الداهية» سييرا مرة أخرى بعد أن نجح الموسمين الماضيين في تحقيق بطولتي كأسي الملك وولي العهد.

وقررت الإدارة الاتحادية الاستعانة بالمدرب سييرا بعد فشل المدرب الكرواتي بيليتش في انتشال الفريق من المركز ما قبل الأخير، واستمرار شبح الهبوط في ملاحقة العميد الذي يملك 15 نقطة في المركز الـ15 في سلم ترتيب فرق الدوري. وتعقد إدارة النادي آمالا عريضة على المدرب سييرا لتجاوز أزمة الهبوط التي تطارد الفريق الاتحادي، إلى جانب المحافظة على لقب كأس الملك الذي حصده مع النمور الموسم الماضي، إضافة إلى المنافسة على مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.

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وكانت "الخليج 365" كشفت في عددها يوم 31 من شهر يناير الماضي تفاصيل عودة المدرب سييرا لقيادة العميد مجددا بعد إجماع 70% من أعضاء مجلس إدارة النادي على مجيئه لقيادة كتيبة النمور الاتحادية.

هذا، وسيصل المدرب سييرا إلى جدة غدا (الثلاثاء)، وسيبدأ مهماته الفنية رسميا من مباراة الديربي أمام الأهلي يوم (الجمعة) القادم، على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، فإن المدرب الوطني محمد العبدلي سينضم للجهاز الفني مساعدا للمدرب، كما ستشمل قائمة اللاعبين الآسيوية تغييراً، إذ سينضم فيلانويفا وداكوستا لبريجوفيتش وجورمان، بحسب توصية من المدرب سييرا.