الأهلى يمنح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفني للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين، للتخلص من ضغط المباريات الذي واجه الفريق خلال الفترة الماضية خاصة بعد الفوز على الجونة 2/1 أمس فى بطولة الدوري العام. ويعود الأهلي للتدريبات الجماعية غداًالثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز المحدد لها الخميس المقبل فى دور الـ16 لكأس مصر.

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