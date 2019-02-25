شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ هداية ملاك بعد فوزها بذهبية مصر الدولية للتايكوندو G2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، هداية ملاك بعد حصولها على الميدالية الذهبية فى منافسات وزن -٦٧ كجم ببطولة مصر الدولية G2 المقامة فى الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير بالغردقة.

و حققت هداية الذهبية بعد فوزها فى المباراة النهائية على لاعبة المنتخب الألمانى فينيسا كورندل بنتيجة ١١-٦.

وأشاد "صبحي" بهذا الانجاز الكبير الذى يعد بمثابة دافع قوى، نحو تحقيق الانجاز الأكبر فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا على تقديم كافة أنواع الدعم للاعبة من أجل الاستعداد الجيد للأولمبياد القادمة.

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وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن ثقته فى أبطال مصر الرياضيين فى مختلف الHلعاب وبذل مزيد من الجهد وتحقيق إنجاز كبير فى التأهل لطوكيو ٢٠٢٠، وتحقيق طموح الشعب المصرى والقيادة السياسية، فى حصد العديد من الألقاب والميداليات الاولمبية.

و صعدت ملاك للنهائى بعد فوزها فى نصف النهائى على لاعبة المنتخب الأردنى جوليانا الصادق بنتيجة ٦-٣

وكانت ملاك قد تأهلت إلى نصف النهائى بعد فوزها فى دور ال ٨ على لاعبة المنتخب الايطالى كريستينا جاسبا (-٦٧ كجم) بنتيجة ١٠-صفر.