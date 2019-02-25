الزمالك: جاهزون لمباراة المقاصة بالكأس في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه جاهز لمواجهة المقاصة المقبلة في دور الثمانية بكأس مصر ، والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور:" مجلس إدارة النادي خوض مباراة الفريق الفومي في موعدها قبل السفر إلى أنجولا لخوض مباراة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية والمقرر لها يوم 3 مارس المقبل".

وفي وقت سابق كان الزمالك رحب بتأجيل المباراة في الفترة الحالية بسبب ضغط المباريات قبل أن يتراجع ويوافق على خوض المباراة في توقيتها المحدد.

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وأضاف" رصدنا مكافأت استثنائية في حالة تخطي عقبة المقاصة في الكأس والصعود للدور قبل النهائي من المسابقة".

وأوضح المشرف عل الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه لا ينظر لفارق النقاط مع المنافسين، ويسقط في لاعبيه لعبور الأزمة التي يمرون بها.

وأشار إلى أن هناك قلة مندسة حاولت افساد مواجهة الزمالك وبترو اتليتكو بالكونفدرالية، والتي انتهت بنتيجة 1-1.

وأتم تصريحاته:" الهتافات التي صدرت من بعض الجماهير خلال مواجهة بترو أتليتكو أثر بالسلب على اللاعبين، ولا نريد ردود فعل عاطفة تجاه اللاعبين ويجب الوقوف خلف الفريق".