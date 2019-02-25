محمد الصباحي حكمًا للقاء بتروجت والداخلية

عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام (أرشيفية) كتب - كريم عبد المحسن: اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الصباحي لإدارة مباراة الداخلية وبتروجت، التي ستقام اليوم الإثنين ضمن الأسبوع 24 لدوري التي ستقام اليوم الإثنين ضمن الأسبوع 24 لدوريالقسم الأول. ويعاونه هشام الدسوقي وهشام طلب، وأحمد إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي ومحمد التابعي الغازي حكماً خامساً.



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