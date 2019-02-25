الزمالك يتراجع عن موقفه خوض مرانه الأول استعدادًا لمباراة مصر المقاصة

كتب- مصطفى جويلي:

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بقيادة السويسرى كريستان جروس ، خوض مران الفريق في العاشرة صباح اليوم الاثنين ، فى

معسكره بالاسكندرية .

وينتظر الجهاز الفنى للزمالك القرار النهائى لمسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم ، بخصوص مباراة كاس

مصر بدور ال 8 أمام مصر للمقاصة ، المقرر لها الاربعاء المقبل ، على ملعب برج العرب بالاسكندرية ، بعد تقدم ادارة النادى الفيومى بطلب رسمى للجبلاية خلال الساعات الماضية بتأجيل اللقاء .