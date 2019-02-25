رياضة | نجم الزمالك السابق: لو لا محمود الخطيب لاعتزلت كرة القدم في عمر 19 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: لو لا محمود الخطيب لاعتزلت كرة القدم في عمر 19 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي ونجم الفريق الأحمر السابق، أعاده للعب بعدما اعتزل في عمر 19 عامًا.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الاهلي كان يواجه البلاستيك، وشارك مع محمود الخطيب وعدد من نجوم الفريق، في إهدار العديد من الفرص، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وكان الأهلي خسر الدوري في هذا التوقيت.

وتابع: "عدت إلى منزلي وقررت عدم الخروج منه مرة أخرى واعتزال الكرة، فوجئت بوجود حالة هرج ومرج في المنطقة التي اقيم فيها، حيث حضر محمود الخطيب إلى منزلي، لمطالبتي بالعودة إلى التدريبات".

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن موقف الخطيب يعكس أخلاقه خاصة وأنه كان يلعب في نفس مركزه.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع نظيره بيترو اتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم .

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين وحاول الزمالك فتح جبهة هجومية من عمق الملعب وحاول اوباما المرور من دفاع الفريق الأنجولي وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة سددها ساسي بقوة يتصدى لها حارس الفريق الضيف ثم تسقط من يده ولتصل للنقاز الذي يسددها لكنها تصطدم وتخرج بجوار القائم الأيسر وتصبح ركنية للزمالك .