اونلاين | Al-Ahli Saudi FC بث مباشر.. مباراة الاهلي والوصل 25 فبراير في البطولة العربية للأندية الأبطال kora star

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Al-Ahli Saudi FC بث مباشر.. مباراة الاهلي والوصل 25 فبراير في البطولة العربية للأندية الأبطال kora star والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الاهلي السعودي، منافسه فريق الوصل الإماراتي، مساء اليوم الاثنين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسوف تقام تلك المباراة في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً في جدة، وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية عن إذاعة اللقاء عبر قناة أبوظبي الأولى الرياضية، وسوف يعلق على المباراة المعلق محمد الشامسي.

وينوي المدرب الروماني ريجيكامب المدير الفني لنادي الوصل لتغير خطة لعب الفريق، والتي خاض بها مباراة الذهاب حيث ظهر بعض الثغرات خلال اللقاء، والذي انتهى بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

Advertisements

يذكر أن نادي الوصل الإماراتي قد أطاح بالنادي الأهلي المصري في الدور الماضي من البطولة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة نادي الاهلي السعودي، ضد فريق الوصل الإماراتي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.