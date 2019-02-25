جروس: أثق في اللاعبين.. لازلنا نملك الأمل للصعود

عبر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن ثقته في لاعبي الفريق الأبيض، رغم الموقف الصعب للفريق بالكونفدرالية.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام بترو أتليتكو بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة بالمجموعة.

وأضاف جروس خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “حزين بالطبع لعدم الفوز في مباراة اليوم، ولكن لازلنا نتمسك بالأمل لعبور دور المجموعات بالكونفدرالية”.

ويتذيل الزمالك مجموعته برصيد نقطتين، فيما يحتل بترو أتليتكو المركز الثاني نفس رصيد نصر حسين داي بـ4 نقاط لكل فريق، ويتصدر جورماهيا الكيني المجموعة بـ6 نقاط.

ويخرج الزمالك في الجولة المقبلة لمواجهة بترو أتليتكو في أنجولا بالجولة الرابعة.

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