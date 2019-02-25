شكرا لقرائتكم سيتي يحتفظ باللقب ويزيد محن تشلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 59 دقيقة في 25 فبراير 2019 - اخر تحديث في 25 فبراير 2019 / 01:54

أحرز مانشستر سيتي لقب بطل مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم، بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح 4-3 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي أمس الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.



واحتفظ مانشستر سيتي باللقب الذي كان توج به الموسم الماضي على حساب الفريق اللندني الآخر أرسنال بثلاثية نظيفة، رافعا سجله من الألقاب في المسابقة إلى 6 في 7 مباريات نهائية، وإلى 4 في الأعوام الخمسة الأخيرة، فيما فشل تشلسي في إحراز اللقب السادس له في كأس الرابطة والأول منذ 2015 وخسر المباراة النهائية الثالثة بعد عامي 1972 و2008.

وهو اللقب الأول هذا الموسم لمانشستر سيتي الذي كان توج بثنائية المسابقة والدوري الموسم الماضي، في سعيه إلى الرباعية التاريخية التي يطمح للظفر بها هذا العام حيث لا يزال ينافس في الدوري ويحتل الوصافة بفارق نقطة خلف ليفربول الإنكليزي، وبلغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (فاز على مضيفه شالكه الألماني 3-2 ذهابا)، وربع نهائي مسابقة الكأس المحلية (سيلاقي سوانسي سيتي الويلزي من الدرجة الأولى).

وقال مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا: «كانت مباراة قوية، مباراة نهائية. تشلسي لعب بطريقة جيدة جدا، كانت إحدى أصعب المباريات في مسيرتي. لعبنا جيدا لمدة 70 دقيقة وبعد ذلك عانينا»، وزاد مانشستر سيتي محن تشلسي ومدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري الباحث في موسمه الأول مع النادي اللندني عن إخراج فريقه من دوامة النتائج السيئة أبرزها الخسارة أمام سيتي بالذات صفر-6 في الدوري المحلي في الثاني من الشهر الحالي، في أسوأ نتيجة لـ «البلوز» في مختلف المسابقات منذ العام 1991.