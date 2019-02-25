الشامسي: العنابي أهدر نقطتين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية التعادل مع حتا بأنه نتيجة لابأس بها وقال: لم نلعب للتعادل، دخلنا المباراة من أجل الفوز، أعتقد انها كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، كنا نأمل في الفوز على منافس مباشر على أرضه والفريق تقدم مرتين لكن حتا أدرك التعادل في الدقيقة 92، لم نكن محظوظين، ولو أن لاعبينا نجحوا في استثمار ماتبقى من وقت وحافظوا على النتيجة لكانت النقاط من نصيبنا لكن أعود وأقول: النتيجة لابأس بها، وهي ابقت الأمور على ماهي عليه، المنافسة على الصعود مستمرة بين الفرق الأربعة تقريبا، هناك دور ثان كامل وتسع مباريات لكل فريق ومن يعرف كيف يحصل على النقاط ويعرف كيف يحقق أفضل النتائج سيصعد.

وعن غياب البرازيلي ماركوس ذكر أنه تعرض لإصابة أبعدته عن القائمة متوقعاً عودته في الجولة المقبلة.