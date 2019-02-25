محمد بن حمد يطلع على استعدادات الفجيرة لليوم الرياضي الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمكتبه بالديوان الأميري طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وأعضاء اللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني 2019 في الفجيرة.

استمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن تحضيرات اللجنة الأولمبية الوطنية، واللجنة المنظمة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني 2019 في إمارة الفجيرة لهذا الحدث الوطني الكبير الذي تقام فعاليات نسخته الرابعة 7 مارس المقبل.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة من طلال الشنقيطي على عمل اللجنة الأولمبية الوطنية ومساهمتها في دعم الحركة الرياضية والأولمبية على مستوى الدولة والجهود التي تبذلها في إنجاح المبادرات الرياضية الوطنية ومنها مبادرة اليوم الرياضي الوطني.

كما استمع سموه، إلى شرح مفصل من شريف العوضي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الفجيرة حول أجندة الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة الرياضية الاجتماعية الوطنية والجهات المنظمة للفعاليات، إضافة إلى التطور الذي طرأ على هذه المناسبة مقارنة بما كانت عليه في العام 2018.

وشدد سموه على ضرورة أن تضطلع الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة بمسؤولياتها في دعم وإنجاح اليوم الرياضي الوطني، داعياً مواطني الفجيرة والمقيمين فيها إلى المشاركة في فعاليات هذا اليوم لما يحمله من رسائل سامية لاسيما قيم التسامح التي تحتفل الدولة بها هذا العام وتشكل جوهر المنافسات الرياضية.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلت في التحضير لمشاركة الفجيرة في اليوم الرياضي الوطني تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإقامة يوم رياضي وطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا» ووجه المنظمين بالمزيد من العمل والاجتهاد من أجل أن تظهر إمارة الفجيرة في أبهى صورة وعلى نحو يليق بما وصلت إليه الدولة والمستوى الذي عرفت به الفجيرة في تنظيمها الناجح للأحداث الرياضية.

وتقدم طلال الشنقيطي وأعضاء اللجنة المنظمة لليوم الرياضي في الفجيرة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على رعايته للأحداث الرياضية في الإمارة وحرصه على إنجاحها، مثمنين الدعم الكبير الذي يقدمه سموه لمبادرة اليوم الرياضي الوطني في إمارة الفجيرة، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق أهدافه.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وعبدالله الحنطوبي نائب رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الفجيرة.

هذا وأعلنت الفجيرة عن تنظيم 50 فعالية رياضية وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة المنظمة بقاعة رجال الأعمال بالمنطقة الحرة بالفجيرة بحضور شريف محمد العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة المنظمة بالفجيرة، والمهندس محمد عبيد الماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد وسعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات وغادة الزعابي مديرة مركز الفتيات بالفجيرة، وعدد من القيادات الرياضية بالامارة ومنسقي الفعاليات الرياضية ووسائل الإعلام، لبحث سبل الاستعداد للفعالية المرتقبة ومناقشة المقترحات ورصد الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت النسخة الماضية التي اشتملت على 49 فعالية غطت جميع أرجاء الإمارة والمنطقة الشرقية.

ورفعت لجنة الفجيرة في مستهل الاجتماع أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة بانطلاق اليوم الرياضي الوطني، وثمنوا جهود القيادة الرشيدة في دعم الرياضة والرياضيين بشتى المحافل، كما أثنوا على الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرياضة والرياضيين بالإمارة حتى أضحت الفجيرة محط الأنظار، وبوتقة لاستضافة جميع البطولات الدولية منها والمحلية، فضلاً عن الجهود التي يبذلها الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة في متابعة الحركة الرياضية بأنشطتها المختلفة ودوره في تسهيل وتذليل الصعوبات كافة.