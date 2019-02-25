«برق» و«السرب» بطلا ثالثة جولات القوارب الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج القاربان «برق 85» لمالكه محمد جابر الحمادي بقيادة النوخذة أحمد الحمادي و«السرب 80» لمالكه الحر راشد المهيري بقيادة راشد أحمد المهيري بطلين لفئتي الشباب والناشئين ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً التي أقيمت أمس الأول في شواطئ جميرا.

وشهد السباق الكبير الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الواجهة البحرية لدانة الدنيا دبي مشاركة 58 قارباً تنافست على ألقاب فئتي الشباب والمخصصة للفئة العمرية من 8-21 سنة والناشئين المخصصة من الفئة العمرية 8-16 سنة.

وابتسم الحظ مع نهاية السباق لطاقم القارب «برق 85» والذي أحسن اختيار المسار المناسب والذي قاده بسهولة نحو خط النهاية مستقلاً سرعات الرياح المتوفرة في الوصول إلى الهدف بأقصر طريق دون الحاجة لاستخدام مهارة «الخايور» أو تغيير الاتجاه ليصل أولاً متوجاً بلقب السباق وأيضاً صدارة فئة الشباب بفارق زمني ضئيل مع أقرب ملاحقيه القارب «سردال 83» لمالكه مرشد ثاني الرميثي بقيادة النوخذة ثاني محمد الرميثي والذي حل ثانياً في السباق، وفي نفس الفئة التي شهدت حصول القارب «الشليلة 64» لمالكه إبراهيم سلطان المرزوقي بقيادة النوخذة عبدالله سلطان المرزوقي على المركز الثالث بعدما جاء في المركز الرابع للترتيب العام.

ونجح طاقم القارب «السرب 80» في انتزاع المركز الأول لفئة الناشئين 8-16 سنة بكل جدارة واستحقاق بعدما انهى السباق في المركز الثالث للترتيب العام حيث كان منافساً قوياً على الصدارة من اتجاه العالي مع قاربي فئة الشباب برق 85 وسردال 83 لكنه اكتفى بصدارة الناشئين ليؤكد تفوقه وتميز طاقم طوال جولات بطولة دبي. وذهب المركز الثاني في فئة الناشئين ضمن الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي إلى طاقم القارب «الذيب 40» لمالكه زايد الحوسني بقيادة النوخذة عبدالله طارق والذي حل في المركز الحادي عشر للترتيب العام للسباق، بينما حل ثالثاً في هذه الفئة القارب «ثايب 92» لمالكه ماجد عبدالله الحوسني بقيادة النوخذة خليفة ناصر والذي حل في المركز السابع عشر للترتيب العام للسباق. وعقب نهاية السباق ووسط فرحة عارمة للنواخذة الشباب والناشئين مع أولياء الأمور والملاك، جرت مراسم تتويج أبطال السباق بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات حيث تسلم النواخذة الفائزون الكؤوس والميداليات المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة.