راشد بن سعود يحيي مبادرة «نمشي معاً»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في مبادرة «نمشي معاً» في سياق تعزيز الدعم المعنوي المقدم لأصحاب الهمم والاستعداد للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019».

رافق سموه خلال المسيرة التي انطلقت عصر أمس من أمام حديقة العلم في الإمارة الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين وعدد من مديري الجهات الحكومية والمسؤولين.

وأكد سمو ولي عهد أم القيوين أن دولة الإمارات أصبحت نموذجا يحتذى في تعزيز مشاركة وتمكين أصحاب الهمم انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامية إلى الدمج المجتمعي الشامل لجميع فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم.