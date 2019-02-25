

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الاتحادان الإماراتي والدولي للتنس رسمياً على انضمام الإمارات لمبادرة تنس الصغار التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة أكثر من 100 دولة حول العالم منها 25 دولة في قارة آسيا.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بنادي دبي للطيران على هامش ختام بطولة دبي السوق الحرة المفتوحة للسيدات، بحضور الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ونائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي الهندي انيل خانا، وبذلك أصبح تنس الإمارات عضواً في هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم المواهب واستكشافها في مختلف دول العالم.

وفي هذا السياق، رحب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد عبدالملك أهلي بانضمام تنس الإمارات لهذه المبادرة ووصفها بالمهمة في طريق تطوير اللعبة خصوصاً في استكشاف وتطوير اللاعبين المواطنين وتنمية مواهبهم، مؤكداً أن اللجنة الفنية في الاتحاد حريصة على الاستفادة الكبرى من هذه المبادرة، وتوجه بنداء للأكاديميات المنظوية تحت مظلة الاتحاد للاستفادة مما تتضمنه المبادرة، وقدم شكره البالغ للشيخ حشر آل مكتوم على دعمه ورعايته للعبة والمبادرة في آن واحد.

من جهة أخرى، عقد الاتحاد الدولي للتنس أمس ورشة عمل في قاعة المؤتمرات الصحفية في الهيئة العامة للرياضة، حضرها الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار حسين والأمين العام المساعد خالد المدفع ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي والأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي وأعضاء مجلس الإدارة سارة باقر ومريم أهلي وعدد من القيادات الرياضية، إضافة إلى وفد الاتحاد الدولي وتضمنت الورشة تسليط الضوء على نشاط اتحاد الإمارات للتنس قدمها الأمين العام ناصر المرزوقي، بينما قدم الخبير الفني لمنطقة آسيا في الاتحاد الدولي امير برغي توصيفا كاملا عن المبادرة للأندية والأكاديميات المشاركة متمنياً تحقيق أعلى درجات الفائدة.