«جامبو فيزما» الهولندي بطل المرحلة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج فريق جامبو فيزما الهولندي بلقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات، «مرحلة أدنوك» ضد الساعة التي أقيمت، أمس، على مضمار جزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 140 دراجاً دولياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات، ويعد السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات.

ونجح الفريق المتوج بالتفوق على 19 فريقاً شاركت في المنافسات، بعد أن نجح في تحقيق أسرع زمن لمسافة 16 كم ب16 دقيقة، و49 ثانية، وحصل الفريق على القميص الأحمر عبر تحقيق أفضل زمن، والأخضر كأعلى نقاط في المرحلة عبر قائده بريموس روكيليتش، وكذلك حصل دراجه لورانس ديبلوس على القميص الأبيض كأفضل دراج شاب، وعاد القائد روكيليتش للصعود على منصة التتويج مجدداً، حيث توج بالقميص الأسود كأسرع دراج في المرحلة الأولى.

وحل ثانياً في المرحلة الأولى فريق صن ويب بزمن قدره 16 دقيقة، و56 ثانية، وفي المركز الثالث جاء فريق بحرين ماريدا بزمن قدره 16 دقيقة و58 ثانية، وحصل على المركز الرابع فريق تيم سكاي البريطاني، بعد أن حقق زمناً قدره 17 دقيقة وثلاث ثوان، وفي المركز الخامس حل فريق موفي ستار الإسباني، بفارق أربع ثوان فقط عن صاحب المركز الرابع.

وتوج الفريق البطل والفائزين بالقمصان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود على المنصة التي أقيمت في جزيرة الحديريات كل من: حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»، عمر صوينع السويدي مدير المكتب التنفيذي في أدنوك، سعيد خليفة بن سليمان مدير أول طيران الإمارات في أبوظبي والعين، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الاماراتي والآسيوي للدراجات، محمد القاسم المدير الإداري في نخيل، مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، هاشم الهاشمي من طيران أبوظبي، وخليفة الشامسي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي.

وشهد انطلاقة المرحلة الأولى سعيد حارب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني نائب رئيس اللجنة العليا أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وعدد من ضيوف الحدث من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت المرحلة الأولى مثيرة على صعيد السرعة، لاسيما وأن كل فريق خاض السباق باستراتيجية خاصة لتحقيق أفضل زمن، إلا أن الفريق الهولندي تفوق على الجميع من خلال خبرة عدد من دراجيه، على رأسهم المخضرم روكيليتش.

وأعرب الهولندي بريموس روكيليتش قائد فريق جمبو عن سعادته بتتويج فريقه وحصوله على القميص الأخضر في أولى مراحل طواف الإمارات الدولي، وبالمرحلة في نسخته الحالية، مؤكداً أن فوزه يعد دافعاً قوياً لإكمال السباق، وقال: بالتأكيد الفوز مهم للغاية بالنسبة إلينا في الفريق، وسيمنحنا المزيد من الثقة في المراحل التالية، وأعتقد أن الفوز بالمرحلة الأولى يفتح الطريق أمامنا في تحقيق اللقب في الحدث العالمي، السباق كان قوياً، واعتمدنا استراتيجية جيدة منحتنا الفوز بالرغم من المنافسة القوية من الفرق الأخرى، وحرصنا على زيادة السرعة في الأمتار الأخيرة.

بداية واعدة لفريق الإمارات في الجولة الافتتاحية

بدأ فريق الإمارات مشاركته في سباق الفرق ضد الزمن في المرحلة الأولى من جولة الإمارات الافتتاحية، وقدمت تشكيلة الإمارات المؤلفة من 7 دراجين أداء طيباً على المسار الذي امتد على طول 16كم حول جزيرة الحديريات، وبلغ متوسط سرعة الفريق 55كم.

ورغم جهود الفريق الحثيثة، إلا أنه أنهى السباق خلال 17:25 دقيقة، ليحل بذلك في المركز الثالث عشر متأخراً بفارق 36 ثانية عن فريق «جامبو فيزما» الذي تصدر السباق وأنهى المسار خلال 16:49 ثانية.

وسيرتدي الدراج بريموز روجليك (فريق جامبو فيزما) قميص المتصدر الأحمر في سباق الغد في أبوظبي، والذي يمتد على مسافة 184كم، ويناسب الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة.. ينطلق السباق من أمام ياس مول وصولاً إلى خط النهاية عند العلم الكبير في شارع الكورنيش، حيث سينتهي بسباق سرعة بين مجموعة من أسرع الدراجين المشاركين في الجولة، بمن فيهم فيرناندو جافيريا، وألكسندر كريستوف، اللذان سيبذلان أقصى جهودهما لرفع اسم فريق الإمارات.

وقال دان مارتن: سيكون هذا السباق مهماً جداً لفريق الإمارات ورعاته ومشجعيه بلا شك يتمتع جميع دراجي الفريق بلياقة ومعنويات عالية، ونطمح إلى تحقيق أفضل النتائج في جميع مراحل الجولة، وسبق لي أن استطلعت مسافات التسلق المقبلة، وأعتقد أن السباق يناسب قدراتي.

الرميثي: حدث يعكس مكانة الدولة عالمياً

أكد محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن طواف الإمارات يمثل حدثاً مميزاً ومكسباً كبيراً للحركة التنموية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات، وفخراً كبيراً للأسرة الرياضية باعتباره السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وقال: إن طواف الإمارات نتاج الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، لدعم استدامة النجاحات الرياضية التي حققها طوافا أبوظبي ودبي على مدار السنوات الماضية والعمل على ترسيخ التقدم الرياضي .

وأشاد الرميثي بتوجيهات القيادة الرشيدة السامية وحرصها على تقديم الدعم المتواصل للقطاع الرياضي، مبيناً أن توحيد الطوافين بطواف عالمي واحد، يعكس حرص واهتمام القائمين على التنسيق المشترك وتوحيد الخطط وتقديم الخبرات التنظيمية لدعم النسخة الأولى لطواف الإمارات.وذكر الرميثي أن طواف الإمارات سيقود لتحقيق المزيد من النجاحات على صعيد نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية بين عموم فئات مجتمع الإمارات وسيسهم في رفع مستوى الثقافة بأهمية ودور الرياضة في رفاهية وسعادة المجتمعات وضرورة جعلها نمطاً لحياة صحية، والحد من المعوقات الصحية، إلى جانب ذلك سيحقق الطواف الموحد مكاسب كبيرة على الصعيد الترويجي للدولة عالمياً وإبراز معالمها الصحراوية والجبلية والعمرانية والتاريخية والثقافية، موضحاً أن طواف الإمارات سيشكل نموذجاً فريداً في عالم استضافة الفعاليات الرياضية المشتركة وسيكون رقماً صعباً من بين أهم الطوافات العالمية.

وقال: إن طواف الإمارات ستتضاعف قيمته وسيسلط الضوء على التقدم الحضاري الذي تحرزه الدولة في مختلف المجالات، كما سيجسد الريادة العالمية للدولة في تبني واحتضان أهم وأبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تعكس التطورات والإمكانيات الكبيرة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة ورعايتها الدائمة لشريحة الرياضة والرياضيين.

وأضاف: نرحب بالفرق العالمية المشاركة، والوفود الإعلامية الدولية، ونؤكد لكم أن الحدث العالمي الكبير سيساهم بمضاعفة تعريف العالم بمدى التطور الكبير الذي وصلت إليه الإمارات، ودورها الفاعل في دعم الحركة الرياضية الدولية، لتغدو الوجهة الأمثل في تنظيم وعقد تلك الفعاليات، بفضل الإمكانات المتوافرة والبنية التحتية التي يمكنها الإسهام في إنجاح أي حدث دولي تستضيفه، إلى جانب معالمها الرائعة.

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الشامسي: منصة عالمية للإمارات

قال مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن القيادة الرشيدة تصنع بطواف الإمارات، حدثاً دولياً جديداً يجذب اهتمام العالم، يتم من خلاله إبراز العمل الوطني المشترك في إطار دولي جديد حيث يوحد طواف الإمارات ما بين طوافي أبوظبي ودبي بعد خمس سنوات من النجاحات الكبيرة، بتنظيم طواف موحد يحمل اسم الإمارات ليشهد العالم أجمع على استراتيجية العمل المتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشاد مدير عام «أبوظبي التقني» بجهود مجلس أبوظبي الرياضي، وإنجازاته الدولية التي تتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة، داعياً الجميع الى مواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية للحفاظ على المكانة الرائدة التي تتمتع بها الامارات على المستوى الإقليمي والعالمي.

برج خليفة يحتفي

احتفى برج خليفة في داون تاون دبي أول أمس الأول بالدراجين المشاركين في طواف الإمارات بعرض ضوئي خاص تكريماً لفريق الإمارات المشارك في الحدث، واحتشد الآلاف من مشجعي الفريق لمشاهدة العرض الضوئي المميز على شاشة بارتفاع 400م عرضت شعار فريق الإمارات، إلى جانب صور سبعة دراجين سيشاركون في مراحل جولة الإمارات السبع التي انطلقت امس وتختتم 2 مارس المقبل.

وعرض برج خليفة صور كل من الدراجين دان مارتن وألكسندر كريستوف الفائزين في جولة فرنسا 2018، وروي كوستا بطل العالم السابق وحامل لقب طواف أبوظبي، والنرويجي فيجارد ستيك لاينجن حامل لقب البطولة الوطنية النرويجية، والإيطاليين دييغو أوليسي وأوليفييرو ترويا، فضلاً عن النجم فيرناندو جافيريا الذي انضم إلى فريق الإمارات مؤخراً.

شعار الأولمبياد الخاص يزين الجولة الثانية

تتواصل اليوم، فعاليات الطواف بإقامة المرحلة الثانية التي تنطلق من جزيرة ياس، وتحديداً من «ياس مول»، حتى سارية العلم على كورنيش العاصمة أبوظبي.

وتقام هذه المرحلة حاملة شعار الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بتقديم مجلس أبوظبي الرياضي والتي تستضيفها أبوظبي الشهر المقبل، وتبلغ مسافة مرحلة اليوم 184 كم وتعد ثانية أطول مراحل الطواف السبع.

وينطلق الدراجون عند العاشرة وخمسين دقيقة من صباح الاثنين، وسوف يتم تقسيم هذه المرحلة إلى جزأين، الأول لمسافة 99 كم، والثاني 85 كم، ومن المتوقع أن يصل الدراجون لنقطة الختام على كاسر الأمواج عند الرابعة والنصف عصراً، حيث من المتوقع أن يتسابق المشاركون لأكثر من خمس ساعات متواصلة.